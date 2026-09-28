Playback speed
×
Share post
Share post at current time
Share from 0:00
0:00
/
VIDEO - Susie Wiles didn’t get Ivermectin or Mebendazole at Mayo Clinic and had terrible chemo side effects!
Susie Wiles @SusieWiles didn’t get Ivermectin or Mebendazole and suffered horribly from Mayo Clinic’s Stone Age, outdated chemotherapy regimen!!
15 minutes with Makis Medicine
In depth intel on COVID-19, sudden deaths, mRNA vaccines, vaccine injuries, new pandemics and more...In depth intel on COVID-19, sudden deaths, mRNA vaccines, vaccine injuries, new pandemics and more...
Listen on
Appears in episode
Recent Episodes