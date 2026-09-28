Makis Health - by William Makis (Cancer Researcher)

Makis Health - by William Makis (Cancer Researcher)

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/

VIDEO - Susie Wiles didn’t get Ivermectin or Mebendazole at Mayo Clinic and had terrible chemo side effects!

William Makis's avatar
William Makis

Susie Wiles @SusieWiles didn’t get Ivermectin or Mebendazole and suffered horribly from Mayo Clinic’s Stone Age, outdated chemotherapy regimen!!

Completely unnecessary suffering that could have been avoided by a competent Oncologist!

Give a gift subscription

Share

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 William Makis · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture