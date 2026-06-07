Makis Health - by William Makis (Cancer Researcher)

Makis Health - by William Makis (Cancer Researcher)

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NEWS: UFC Fighter GSP (Georges St-Pierre) cures Ulcerative Colitis with fasting

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William Makis
Jun 07, 2026

NEWS: UFC Fighter GSP (Georges St-Pierre) cures Ulcerative Colitis with fasting

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