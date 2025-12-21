COVID Intel - by William Makis (McGill Medicine)

Helena Bresk
Fabulous! Can we get it in English?!

You're welcome everyone and Merry Christmas

William Makis is a physician trained in radiology and oncology who previously practiced in the province of Alberta (Canada).

In February 2019, the local medical board revoked his license (over a minor matter involving a conflict with colleagues; this was not a case of professional misconduct involving patients).

During the summer of 2024, he began helping cancer patients by proposing several protocols centered around fenbendazole (or mebendazole) combined with ivermectin, as an adjunct to conventional treatments.

These protocols sometimes involved high dosages.

For example: 1,000 mg of fenbendazole per day (far from the 222 mg used by Joe Tippens—see chapter 17 of my book) and 1 mg/kg/day of ivermectin.

He then began publishing testimonials in the form of emails sent by patients, in which they described their progress.

To date, there are hundreds of success testimonials, covering a wide range of cancers (breast, prostate, lung, colon, liver, kidney, etc.).

There are also messages concerning canine cancers (yes, some pet owners use fenbendazole—originally a veterinary drug—which is now resurfacing in human cancer treatment; one of many paradoxes).

Here, common sense applies: it is impossible to believe that all these testimonials were fabricated by patients, their families, or even by Makis or his collaborators.

In terms of communication tools, he has an X (Twitter) account and a Substack account—nothing more.

The many Facebook accounts found online (more than a hundred!) are fake. There have also been fake accounts on X using hijacked email addresses. This was particularly frustrating for people trying to contact the real William Makis.

This flood of impostors is the Janus face of success—the price that comes with it. If scammers are targeting you, it means what you are doing has value.

In the case of cancer, this reaches an even more repugnant level—but let’s be clear: it is inevitable. Vigilance is required.

As of today (December 2025), Makis has released a video marking 500 days of activity with repurposed medications and more than 7,500 patients helped worldwide.

Link:

https://makisw.substack.com/p/breaking-news-today-we-are-celebrbrating

In January 2025, following the much-noticed appearance of Mel Gibson on the Joe Rogan podcast, during which the actor stated that three of his friends had stage 4 cancer and treated themselves with ivermectin and fenbendazole, Makis did not hesitate to say on X:

“I helped one of them.”

Do you know how many people watched that interview on YouTube? 12 million! 😉

In May 2025, Makis co-published a study presenting three cases treated with the veterinary dewormer:

“Fenbendazole as an Anticancer Agent? A Case Series of Self-Administration in Three Patients” (see my article here).

One important thing to understand: beneath a polished exterior, Makis is loud and outspoken. While common sense might suggest keeping a low profile given his situation, he does exactly the opposite.

He openly mocks “normie” colleagues on X. He fiercely attacks the medical and political authorities of Alberta (who return the favor with multiple lawsuits), particularly the Premier, Danielle Smith. He is strongly opposed to mRNA products, Big Pharma corruption, and what he calls “turbo cancers.”

He strikes back every time.

And when he is personally attacked, he frames it as an attack against all his patients (a very clever tactic, no pun intended).

In short, he makes noise. He does not back down. He fights relentlessly, sometimes aggressively.

I was initially skeptical (I’ve followed his trajectory since August 2024), thinking: “They’re going to eliminate him.”

We all know the power of Big Pharma—and its subsidiary, Big Cancer.

But it must be acknowledged: this uncompromising approach works. His popularity keeps growing.

As of today, he has 611,000 followers on X.

For comparison, the Facebook group created in 2019 by Joe Tippens has 63,000 members.

Makis was recently invited to Florida, where he met Joseph Ladapo, the state’s Surgeon General. The governor and his wife have decided to fund $60 million in research into ivermectin and cancer (source).

Finally, Makis performs very well in media appearances. I strongly recommend his interview with Dr. John Campbell (February 2025).

In short, Makis appears to me to be a key figure in the movement to popularize drug repurposing in cancer treatment.

His notoriety—and the patients themselves—are, de facto, building brick by brick the clinical trial we desperately need… but this time on a real-world scale.

The phenomenon is exponential.

The more patients put these therapeutic solutions into practice (again: with or without chemotherapy, radiotherapy, etc.), the more visibility they gain—not only among patients, but beyond.

This also opens the eyes of other doctors and scientists.

