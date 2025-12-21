NEWS: A French Author has written an article about me - and it's a fun read!!
LINK TO ARTICLE
Cancérologue sans gants : le cas William Makis
Écrit par Christophe Dubuit dans Non classé 12 décembre 2025
William Makis est un médecin en radiologie et oncologie qui exerçait dans l’état d’Alberta (Canada).
En février 2019, l’ordre des médecin local lui retirent sa licence (pour une affaire mineure, un conflit avec des confrères. Il ne s’agit donc pas de faute professionnelle face à des patients).
Durant l’été 2024, il commence à aider des cancéreux en proposant plusieurs protocoles autour du fenbendazole (ou du mébendazole) associé à l’ivermectine, en complément des traitements conventionnels.
Et à des dosages parfois élevés.
Par exemple : 1 000 mg de fenbendazole par jour (nous sommes loin des 222 mg de Joe Tippens, voir chapitre 17 de mon livre) et 1 mg/kg/jour pour l’ivermectine.
Puis, il commence à publier des témoignages sous la forme d’e-mails envoyés par les malades et dans lesquels ils décrivent leurs progrès.
On compte à ce jour des centaines de témoignages de réussite, couvrant un large éventail de cancers (sein, prostate, poumon, colon, foie, rein, etc.)
A noter aussi des messages relatifs à des cancers canins (car oui, certains propriétaires d’animaux domestiques utilisent le fenbendazole, au départ une molécule vétérinaire mais qui revient au premier plan via les cancers chez l’homme, ce n’est pas le moindre des paradoxes).
Ici, il suffit d’appliquer l’aune du bon sens : impossible de penser que tous ces témoignages auraient été falsifiés par des malades, leurs proches, ou même par Makis ou ses collaborateurs.
Au niveau des outils communication, il dispose d’un compte X et d’un compte Substack. Rien de plus.
Les multiples comptes que l’on trouve sur Facebook (plus d’une centaine !) sont faux. Il y a eu également des faux sur X avec des adresses e-mail détournées. C’était d’ailleurs assez pénible pour les personnes qui souhaitaient contacter le véritable William Makis.
Ce torrent de faussaires est comme le Janus du succès ; sa rançon. Si les escrocs vous visent cela signifie que ce que vous faites est monnayable.
Dans le cas du cancer, on franchit un cran dans l’odieux… Mais, répétons-le : c’est inévitable. Il faut demeurer vigilant.
Aujourd’hui (décembre 2025), Makis publie une vidéo pour marquer les 500 jours de son activité avec les médicaments repositionnés et plus de 7 500 malades aidés dans le monde entier.
Lien : https://makisw.substack.com/p/breaking-news-today-we-are-celebrating
En janvier 2025, suite au passage -remarqué- de Mel Gibson sur le podcast de Joe Rogan durant lequel l’acteur affirme que 3 de ses amis ont souffert d’un cancer stade 4 et qu’ils se sont traités avec de l’ivermectine, du fenbendazole… Makis n’hésite pas à dire sur X : « j’ai aidé l’un d’eux ».
Savez-vous combien de personnes ont écouté cette interview sur Youtube ? 12 millions ! 😉
En mai 2025, Makis co-publie une étude présentant 3 cas soignés avec le vermifuge vétérinaire (« Fenbendazole as an Anticancer Agent? A Case Series of Self-Administration in Three Patients », lire mon article ici).
Une chose importante à comprendre : sous des dehors policés, Makis est une grande gueule. Alors que dans sa situation, le bon sens commanderait a priori de faire plutôt profil bas, il prend l’exact contrepied.
Il se moque ainsi de confrères normies sur X. Il attaque férocement les autorités médicales et politiques de l’Alberta (qui le lui rendent bien avec plusieurs procès), en particulier la première ministre, Danielle Smith. Il est vent debout contre les produits ARNm, la corruption de Big Pharma et dénonce les turbos cancers.
Il rend coup pour coup.
Et quand on l’attaque personnellement, il le prend comme une attaque contre… tous ses patients (une technique très maligne, sans mauvais jeu de mots).
Bref, il fait du bruit. Il ne lâche rien, se bat pied à pied avec une certaine agressivité.
J’étais un peu sceptique au début (je suis son parcours depuis août 2024) me disant : « ils vont l’éliminer ». Nous connaissons tous la puissance de Big Pharma et de sa filiale Big Cancer.
Mais, il faut le reconnaitre que cette approche, sans concession, fonctionne ! Sa popularité grandit.
A ce jour, il mobilise 611 000 abonnés sur X ! Pour comparaison, le groupe Facebook créé en 2019 par Joe Tippens totalise 63 000 membres.
Makis a été récemment invité en Floride où il a rencontré Joseph Ladapo, le surgeon general (l’autorité médicale de l’état). Le gouverneur Santis et son épouse ont décidé de financer des recherches sur l’ivermectine et le cancer à hauteur de 60 millions de dollars (source).
Enfin Makis passe très bien dans les médias. Je vous conseille son entretien avec le docteur John Campbell (février 2025).
Bref, Makis me semble être une pièce essentielle du dispositif car il popularise le repositionnement des médicaments contre le cancer.
Sa notoriété et les malades, de facto, construisent brique par brique le fameux essai clinique dont nous avons besoin… mais un essai cette fois grandeur nature !
Le phénomène est exponentiel.
Plus des malades mettent en pratique ces solutions thérapeuthiques (répétons-le : avec ou sans chimio, radiothérapie etc.) plus elles gagnent en visibilité. Auprès des patients bien sûr, mais pas seulement.
Cela ouvre aussi les yeux d’autres médecins, d’autres scientifiques.
Comme un cercle vertueux.
Fabulous! Can we get it in English?!
You're welcome everyone and Merry Christmas
William Makis is a physician trained in radiology and oncology who previously practiced in the province of Alberta (Canada).
In February 2019, the local medical board revoked his license (over a minor matter involving a conflict with colleagues; this was not a case of professional misconduct involving patients).
During the summer of 2024, he began helping cancer patients by proposing several protocols centered around fenbendazole (or mebendazole) combined with ivermectin, as an adjunct to conventional treatments.
These protocols sometimes involved high dosages.
For example: 1,000 mg of fenbendazole per day (far from the 222 mg used by Joe Tippens—see chapter 17 of my book) and 1 mg/kg/day of ivermectin.
He then began publishing testimonials in the form of emails sent by patients, in which they described their progress.
To date, there are hundreds of success testimonials, covering a wide range of cancers (breast, prostate, lung, colon, liver, kidney, etc.).
There are also messages concerning canine cancers (yes, some pet owners use fenbendazole—originally a veterinary drug—which is now resurfacing in human cancer treatment; one of many paradoxes).
Here, common sense applies: it is impossible to believe that all these testimonials were fabricated by patients, their families, or even by Makis or his collaborators.
In terms of communication tools, he has an X (Twitter) account and a Substack account—nothing more.
The many Facebook accounts found online (more than a hundred!) are fake. There have also been fake accounts on X using hijacked email addresses. This was particularly frustrating for people trying to contact the real William Makis.
This flood of impostors is the Janus face of success—the price that comes with it. If scammers are targeting you, it means what you are doing has value.
In the case of cancer, this reaches an even more repugnant level—but let’s be clear: it is inevitable. Vigilance is required.
As of today (December 2025), Makis has released a video marking 500 days of activity with repurposed medications and more than 7,500 patients helped worldwide.
Link:
https://makisw.substack.com/p/breaking-news-today-we-are-celebrbrating
In January 2025, following the much-noticed appearance of Mel Gibson on the Joe Rogan podcast, during which the actor stated that three of his friends had stage 4 cancer and treated themselves with ivermectin and fenbendazole, Makis did not hesitate to say on X:
“I helped one of them.”
Do you know how many people watched that interview on YouTube? 12 million! 😉
In May 2025, Makis co-published a study presenting three cases treated with the veterinary dewormer:
“Fenbendazole as an Anticancer Agent? A Case Series of Self-Administration in Three Patients” (see my article here).
One important thing to understand: beneath a polished exterior, Makis is loud and outspoken. While common sense might suggest keeping a low profile given his situation, he does exactly the opposite.
He openly mocks “normie” colleagues on X. He fiercely attacks the medical and political authorities of Alberta (who return the favor with multiple lawsuits), particularly the Premier, Danielle Smith. He is strongly opposed to mRNA products, Big Pharma corruption, and what he calls “turbo cancers.”
He strikes back every time.
And when he is personally attacked, he frames it as an attack against all his patients (a very clever tactic, no pun intended).
In short, he makes noise. He does not back down. He fights relentlessly, sometimes aggressively.
I was initially skeptical (I’ve followed his trajectory since August 2024), thinking: “They’re going to eliminate him.”
We all know the power of Big Pharma—and its subsidiary, Big Cancer.
But it must be acknowledged: this uncompromising approach works. His popularity keeps growing.
As of today, he has 611,000 followers on X.
For comparison, the Facebook group created in 2019 by Joe Tippens has 63,000 members.
Makis was recently invited to Florida, where he met Joseph Ladapo, the state’s Surgeon General. The governor and his wife have decided to fund $60 million in research into ivermectin and cancer (source).
Finally, Makis performs very well in media appearances. I strongly recommend his interview with Dr. John Campbell (February 2025).
In short, Makis appears to me to be a key figure in the movement to popularize drug repurposing in cancer treatment.
His notoriety—and the patients themselves—are, de facto, building brick by brick the clinical trial we desperately need… but this time on a real-world scale.
The phenomenon is exponential.
The more patients put these therapeutic solutions into practice (again: with or without chemotherapy, radiotherapy, etc.), the more visibility they gain—not only among patients, but beyond.
This also opens the eyes of other doctors and scientists.