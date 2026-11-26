15 minutes with Makis MedicineCLASSIC INTERVIEW - Maria Zeee (Jan.2025)0:00Current time: 0:00 / Total time: -22:06-22:06Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Makis Health - by William Makis (Cancer Researcher)Subscribe to listenCLASSIC INTERVIEW - Maria Zeee (Jan.2025)William MakisNov 26, 2026∙ Paid11ShareCLASSIC INTERVIEW - Maria Zeee (Jan.2025)SubscribeGive a gift subscriptionShareContinue reading this post for free, courtesy of William Makis.Claim my free postOr purchase a paid subscription.15 minutes with Makis MedicineIn depth intel on COVID-19, sudden deaths, mRNA vaccines, vaccine injuries, new pandemics and more...In depth intel on COVID-19, sudden deaths, mRNA vaccines, vaccine injuries, new pandemics and more...SubscribeListen onSubstack AppSpotifyRSS FeedAppears in episodeWilliam MakisRecent EpisodesBREAKING NEWS: Ivermectin haters now have a new Podcast dedicated to hating Ivermectin! 😂4 hrs ago • William MakisBREAKING NEWS: The GUARDIAN is preparing a hit piece on me and Ivermectin in Cancer!Nov 24 • William MakisVIDEO - IVERMECTIN Cancer Dosing origin and considerationsNov 20 • William MakisVIDEO - The Measles Hysteria is a fraudNov 19 • William MakisVIDEO - My INSTAGRAM hits 150,000 followers!! Nov 16 • William MakisBREAKING NEWS: Another COVID-19 Vaccinated doctor dies in her sleep at age 57 (Moffitt Cancer Center) Nov 13 • William MakisBREAKING NEWS: I’ve been accused of bullying...the Mayo Clinic!!Nov 12 • William Makis