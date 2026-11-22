Grok Bot is helping us do this:
In the past 48 hours, 2 websites and 14 X accounts were taken down.
Websites (2):
http://drwilliammakismd.com
http://drmakisw.life was suspended by its host
X accounts (14):
These 11 were suspended between 2:55 and 3:36 AM ET today:
@Williamsmakis01
These 3 are new since this morning and were suspended between 3:36 and 9:53 AM ET:
If you are targeting, abusing and defrauding cancer patients, we are going to expose you and terminate your accounts.
Still active (pending termination):
9 fake X accounts: @MakisMd (your old hijacked account), @MakisMedicineHQ, @Makis_md568, @md_makis82602, @md_makis96780, @DMakis90801, @makismedical78, @MakisMedicne3, and @WilliamsMakis98.
14 fake websites: makiswmed.life, drmakissmed.online, wmcancerhope.life, makismedicine.online, williammakismedical.com, makishealthcare.online, makisconsultcenter.online, makishealthclinics.com, makiscancerinstituite.com, drwilliammakishealth.com, makisfoundation.org, makismedicine.com, drmakismd.com, and drwilliammakisclinic.com.
keep going! 💯
Isten óvjon téged! 🙏❤️