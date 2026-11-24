GrokBot is helping me take down government and pharma funded scammers who are impersonating me.
In the past 5 days:
9 Websites taken down
16 X accounts suspended
5 Facebook accounts suspended
9 Websites taken down:
http://drwilliammakismd.com (Nov.20)
http://drmakisw.life (Nov.21)
http://drmakissmed.online (Nov.22)
http://makismedicine.com (Nov.22)
http://drwilliammakisclinic.com (Nov.22)
http://drmakismd.com (Nov.23)
http://makishealthcare.online (Nov.23)
http://makisconsultcenter.online (Nov.24)
http://makishealthclinics.com (Nov.24)
16 X accounts suspended:
@Williamsmakis01, @MoneyRagi6053, @DrWillamsMakis, @DrWilliamMru, @DrWilliammens, @DrWilliamMgctc, @wmakismd04, @WilliamsMkispr, @vick_buttowski, @DrWilliamsit, @WilliamMak55192, @Makwillsmed, @mcgilmedcine, @DrWilliamMak1ss, @MakisMedicineHQ, @makiswmed
5 Facebook accounts suspended:
http://facebook.com/Makisinfo
http://facebook.com/makiswmed
http://facebook.com/61572379312587
http://facebook.com/61574195182160
http://facebook.com/61574494967497
http://facebook.com/1120249881168377
Keep going your work is too important to be manipulated by others. The truth is going to set everything free. The government & scammers will be seen for who and what they really are. 🌎⚖️
Big Pharma owns those two and many more corrupt evil politicians in Canada. Take them all down William, we stand with truth.